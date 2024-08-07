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Тандем двух беспилотников помог уничтожить гаубицу ВСУ на правобережье Днепра

Подразделения ВДВ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ по наводке беспилотника Zala

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Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Подразделения БПЛА ВДВ из состава группировки войск «Днепр» при помощи боеприпасов «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М-777 на правом берегу реки Днепр, которую обнаружил дрон Zala. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Орудие было обнаружено в 30 километрах от береговой линии. Из нее, по данным российского оборонного ведомства, вели огонь по мирному населению Херсонской области. Сразу после обнаружения гаубицы сведения о ее местонахождении передали в командный пункт для последующего уничтожения.

«Расчет «Ланцета» умело совершил заход на цель, а разведывательный БпЛА «Zala» зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы», — говорится в сообщении.

До этого российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков под Купянском. Помимо уничтожения танков калибра 105 миллиметров, была подбита БМП Bradley, принадлежащая Вооруженным силам Украины.

Ранее экипаж вертолета Ка-52 поразил подразделения ВСУ.

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