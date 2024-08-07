ВСУ атаковали два района Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский и Борисовский районы, предварительно, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадал мужчина в селе Ясные Зори. С осколочным ранением ноги его доставили в местную амбулаторию, где медики оказали мужчине первую помощь. Бригада скорой помощи транспортирует его в белгородскую больницу.

Кроме того, загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ» после атаки дрона-камикадзе между селами Головино и Никольское. Возгорание потушено.

Артиллерийскому обстрелу подверглось село Грузское, в результате него сильно пострадали два частных дома. В одном повреждено остекление, также есть обрывы на линиях электро- и газоснабжения. Временно без света и газа остается село Грузское, а также несколько улиц в соседнем селе Березовка.

Губернатор добавил, что администрации районов проводят обход территорий. Информация о последствиях уточняется.

Утром Гладков сообщал, что два дрона ВСУ атаковали квартиру в многоэтажном доме в Шебекино.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.