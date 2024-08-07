Российская армия не позволила ВСУ прорваться вглубь Курской области

Российские военные при содействии боевых самолетов, ракетных войск и огня артиллерии воспрепятствовали продвижению Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России на Курском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска совместно с пограничными органами ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать подразделения ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

Уточняется, что нанесено поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. Вечером военное ведомство страны заявило о поражении украинской штурмовой группы и ее отступлении вглубь своей территории.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.