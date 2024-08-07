Минобороны назвало потери ВСУ при нападении на Курскую область

Подразделения украинской армии, атаковавшие пограничные районы Курской области, за сутки боевых действий потеряли до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Украинские диверсанты потеряли семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, в том числе 12 «Козак», две «Страйкер», а также инженерную машину разграждения и шесть автомобилей.

Кроме того, российские войска уничтожили две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции ВС РФ у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что ВСУ продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю. Ситуацию на границе он назвал сложной.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших во время атак на Курскую область.