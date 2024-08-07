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Тимур Иванов примет участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Тимур Иванов примет участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший первый заместитель главы министерства обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки, 7 августа примет участие в заседании Мосгорсуда по вопросу его содержания под стражей по видеосвязи из СИЗО. Об этом ТАСС сообщили сотрудники суда.

«Иванов примет участие в заседании в режиме видео-конференц-связи из следственного изолятора», — об этом проинформировали в суде.

Мосгорсуд 7 августа проверит законность продления срока содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.

До этого суд не нашел медицинских препятствий к содержанию Иванова и бизнесмена Сергея Бородина в СИЗО, заболеваний у них не выявлено.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства. В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО.

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