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Минобороны России впервые сообщило о поставках в войска агродронов

МО РФ впервые заявило о поставках агродронов для доставки продуктов и боеприпасов

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Станислав Красильников/РИА Новости

В российские войска поставили агродроны, которые используют для доставки по воздуху продуктов питания, боеприпасов и медикаментов. Об этом впервые сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«В войска поставляются так называемые агродроны. Они предназначены для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху», — говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что российские войска в зоне военной операции на Украине впервые применили наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка». Комплекс представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 кг. Ее управление осуществляется расчетом из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Он может действовать на расстоянии более 3 км.

В июле в России испытали броню для защиты нефтебаз от беспилотников. Речь идет о бронепанелях, которые сделаны из различных материалов, и, согласно заявленным характеристикам, могут выдержать попадания пуль из пистолета, а также поражающих элементов ручных гранат.

Ранее российские военные заполучили систему наведения ATACMS.

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Операция на Украине
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