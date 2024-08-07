Житель Воронежа пострадал из-за падения обломков беспилотника

В результате падения обломков беспилотника пострадал житель Воронежа. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Осколки БПЛА упали на мужчину, находившегося на Ленинском проспекте.

«С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки», — сообщил губернатор.

Администрация города также сообщила, что атака украинских беспилотников по Воронежу привела к повреждению 38 автомобилей, 22 квартир и пяти нежилых помещений.

Сообщалось также, что украинские беспилотники, которые атаковали утром Воронеж, были начинены поражающими элементами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, жители города обнаружили железные шарики в авто после атаки беспилотника.

Ранее в Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом.