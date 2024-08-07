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В США заявили о давлении Пентагона на военных подрядчиков из-за Украины

Defense One: военные подрядчики США не спешат сотрудничать с Киевом

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Shutterstock

Американские военные подрядчики обеспокоены коррупцией и безопасностью на Украине, из-за чего не спешат начинать сотрудничество с Киевом. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По информации портала, на текущий момент несколько американских оборонных компаний рассматривают совместное производство на территории Украины. Однако для реализации плана им необходимо решить вопросы с коррупцией и обеспечением безопасности ведения бизнеса.

«Пентагон оказывает давление на американских военных подрядчиков, чтобы те расширили сотрудничество с украинскими коллегами, но американские фирмы медленнее подписывают контракты, чем европейские компании», — говорится в материале.

До этого немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от украинского правительства первый заказ на строительство завода боеприпасов. Он включает в себя полное техническое оснащение будущего производства вплоть до ввода его в эксплуатацию.

Ранее в МИД назвали законной целью ВС РФ немецкие заводы на Украине.

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