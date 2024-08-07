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Генерал Попов назвал решение продлить его домашний арест незаконным

Генерал Попов заявил, что считает решение о его домашнем аресте незаконным

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Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ, генерал-майор Иван Попов заявил, что считает решение поместить его под домашний арест незаконным. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Канал отметил, что во время судебного заседания Попов вел себя уверенно. Он улыбался, но был немногословен.

7 августа Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу Ивана Попова на решение поместить его под домашний арест.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд перевел генерала под домашний арест. Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявила, что согласна с изменением меры пресечения, однако считает несправедливым продление срока домашнего ареста.

Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

Ранее стало известно, где будет отбывать домашний арест генерал Попов.

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