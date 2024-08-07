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Солдаты ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник с искусственным интеллектом

В Минобороны РФ заявили об уничтожении огневых точек ВСУ новым дроном «Молния»

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Александр Полегенько/ТАСС

Бойцы группировки «Юг» ударили по позициям Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) новым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Молния», оснащенным искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, новый беспилотник относится к разряду ударных, он оснащен улучшенным аккумулятором, который помогает оператору уничтожать вражеские цели на расстоянии до 30 км. При этом сбить «Молнию» трудно, потому что нужно поразить батарею. Однако и с простреленными крыльями БПЛА все равно долетает до цели, отметили в оборонном ведомстве.

В итоге первая атака с новым беспилотником закончилась тем, что удалось уничтожить долговременные огневые точки, бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ на Донецком направлении, заключили в Минобороны.

До этого расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 «Южной» группировки российских войск нанесли удар по опорному пункту и позициям украинских войск на донецком направлении. Задача была успешно выполнена без потерь – опорный пункт удалось захватить, отметили в Минобороны.

Ранее установки «Град» группировки «Центр» нанесли удар по пехоте и технике ВСУ под Авдеевкой.

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