В Ростовской области сбили два дрона ВСУ

В Ростовской области за ночь сбили два дрона ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал», — сообщил чиновник.

Информация о последствиях уничтожения дронов на земле пока уточняется.

До этого двое детей пострадали после сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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