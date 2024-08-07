В Хмельницком на Украине произошла серия взрывов

В городе Хмельницком на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается о новых взрывах в Сумах.

Первое сообщение о звуках детонации в городе поступило около 00:24. Воздушная тревога в Сумской области действует уже 17 часов.

6 августа пророссийское подполье на Украине сообщило, что позиции ВСУ у Басовки в Сумской области подверглись ударам с применением ФАБ.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.