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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области

Смирнов заявил о гибели людей при атаке ВСУ на скорую помощь в Курской области

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Антон Вергун/РИА Новости

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области с помощью беспилотника возле Суджи. Об этом сообщил и.о. главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Погибли водитель и фельдшер, врач ранен», — сообщил чиновник.

Он пообещал, что осуществившие атаку на медиков получат должное возмездие, а также выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав их «настоящими героями».

Вечером 6 августа при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Курской области пострадали двое детей.

Перед атакой сообщалось о 18 пострадавших в результате атак ВСУ мирных жителях. Алексей Смирнов заявил, что власти организуют усиление медицинских бригад и увеличат число экипажей скорой помощи из-за мощных обстрелов приграничных районов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ сожгли собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря под Суджей.

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