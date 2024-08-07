Экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил об оперативных успехах России в зоне СВО. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше», — подчеркнул Кривонос.

Оперативным успехом военный назвал совокупность тактических побед РФ на разных направлениях фронта.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления самыми сложными для ВСУ.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ отступают к центру Торецка. Если город получится взять, это станет «успехом лета», заявил Кимаковский. В тот же момент, скорее всего, он станет из Торецка снова Дзержинском, в соответствии с указом главы ДНР Дениса Пушилина от 2022 года.

Согласно документу, всем городам и поселкам Донбасса, которые переходят под контроль России, возвращаются их названия, использовавшиеся на момент 11 мая 2014 года.

Ранее Кривонос заявил, что Зеленский перестал говорить о победе Украины и хочет мира.