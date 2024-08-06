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Дрон ВСУ атаковал детей в Курской области

Двое детей пострадали после сброса боеприпаса с дрона ВСУ в Курской области

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Haggardous50000/Shutterstock

Двое детей пострадали после сброса боеприпаса с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при попытке украинских войск прорваться на территорию России. Об этом в Telegram-канал сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу», — пишет Смирнов.

До этого в Курской области число пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 6 августа увеличилось до 18 человек.

Алексей Смирнов заявил, что власти организуют усиление медицинских бригад и увеличат число экипажей «скорой помощи» из-за обстрелов приграничных районов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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