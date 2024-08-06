Экс-депутат Верховной рады Украины оценил управляемость ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют управляемость, это может привести к ситуации времен Гражданской войны. Запись выступления опубликована на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иностранным агентом).

Он подчеркнул, что проблемой для украинской стороны стало продвижение российских войск. Также, по словам Мосийчука, у ВСУ не получается стабилизировать фронт.

По мнению Мосийчука, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно рассмотреть возможность отставки главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, поскольку он не справляется с обязанностями.

До этого Сырский в своем Telegram-канале назвал ситуацию на Северском направлении в Донбассе сложной из-за интенсивности боев.

В публикации он сообщил, что в течение трех суток находился на восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Также Сырский сообщил, что ожесточенные бои ведутся на Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки.

Ранее на Украине заявили о потере ВСУ всего командования рот под селом Прогресс в ДНР.