Мэр Суджи в Курской области Виталий Слащев заявил, что противник вновь обстреливает приграничный город в Курской области вечером во вторник, 6 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава города подчеркнул, что сейчас опять происходят обстрелы.

До этого жители Суджи Курской области опубликовали видео взрывов у въезда в город, которые были вызваны обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины.

Также Mash сообщал, что ночью 6 августа диверсанты начали атаку на Курскую область при помощи танков и артиллерии. После этого они пошли на штурм границы. В составе ДРГ было около 100 бойцов, утверждали журналисты.

Позже в Минобороны России сообщили, что утром 6 августа 300 военных из 22-й механизированной бригады ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия российской границы. Украинские военные действовали при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В настоящее время войска прикрытия вместе с пограничниками ФСБ отражают атаки, а также наносят огневое поражение по противнику в районе границы и на территории Сумской области Украины.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы сожгли движущиеся к Курской области бронемашины ВСУ.