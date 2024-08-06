Российские военные использовали авиационные бомбы ФАБ для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в районе села Басовка в Сумской области. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинские объекты подверглись атаке около 19:00 (совпадает с мск).

«ФАБы прилетели по бандеровцам в районе села Басовка в Сумской области, насчитал шесть ударов», — подчеркнул источник агентства.

Утром 6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о попытке украинских военных зайти на территорию региона. По его словам, нарушение государственной границы предотвратили сотрудники пограничной службы ФСБ РФ и российские солдаты.

Тем не менее на протяжении всего дня военные ВСУ продолжали обстреливать населенные пункты в Курской области. В результате атак пострадали 18 мирных жителей.

В министерстве обороны РФ рассказали, что в ответ военнослужащие страны нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Атакам подверглись места дислокации украинских войск у населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Хотень, Храповщины, Беловоды и Басовка.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о планах возбудить уголовное дело из-за атаки ВСУ на Курскую область.