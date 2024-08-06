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Лидер «Хезболлы» обратился к жителям Хайфы

Лидер «Хезболлы» Насрулла предупредил жителей Хайфы об обстреле города

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Omar Sanadiki/Reuters

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла предупредил жителей израильской Хайфы о предстоящем обстреле города. Свое заявление лидер шиитской боевой организации сделал в эфире телеканала Al Manar.

Насрулла объявил о расширении операций «Хезболлы» в конфликте с еврейским государством.

«Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии», — заявил Насрулла.

По словам лидера «Хезболлы», дроны организации уже достигали города Акко в заливе Хайфы.

До этого лидер шиитского вооруженного движения Хасан Насрулла заявил, что необходимости в прямой помощи Ирана и Сирии против Израиля нет, хотя эти страны помогают палестинцам сопротивляться еврейскому государству.

Лидер «Хезболлы» добавил, обращаясь к противникам движения внутри Ливана, что им не следует мешать борьбе шиитской организации против внешнего врага.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.

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