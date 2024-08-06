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Уничтожение бронетехники ВСУ на границе Курской области попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на границе Курской области

Уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области попало на видео. Кадры опубликовало министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

На кадрах видно поражение украинской бронетехники при помощи артиллерии, авиации и противотанковых средств.

Минобороны сообщало, что в атаке участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы России в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область уничтожили 16 единиц техники противника.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.

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Атаки на Курскую область
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