Уничтожение бронетехники ВСУ на границе Курской области попало на видео

Уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области попало на видео. Кадры опубликовало министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале.

На кадрах видно поражение украинской бронетехники при помощи артиллерии, авиации и противотанковых средств.

Минобороны сообщало, что в атаке участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы России в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область уничтожили 16 единиц техники противника.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.