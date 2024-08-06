При атаке авиабазы США в Ираке пострадали военные

В результате атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих, все они находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного чиновника США.

Он подчеркнул, что вечером 5 августа две ракеты поразили авиабазу, в результате чего пострадали пять американских военных, а также два подрядчика. Военнослужащие получают медицинскую помощь на авиабазе, оставшиеся двое были эвакуированы.

До этого министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, «опасной эскалацией».

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Иране заявили об окончании эпохи доминирования США.