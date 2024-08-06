Минобороны обеспечило безопасность плановой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Безопасность плановой ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была обеспечена силами Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Для проведения ротации на маршруте следования — от разрушенного моста у села Каменское до самой ЗАЭС — был объявлен режим прекращения огня.

По сообщению Минобороны, при осмотре дороги российские саперы обезвредили «взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС».

В составе 22-й команды наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся четыре инспектора. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.