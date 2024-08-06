ВСУ потеряли большое количество техники при попытке атаковать Курскую область

Вооруженные силы России в ходе отражения нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область уничтожили 16 единиц техники противника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника. Разбито уже 16 единиц техники ВСУ», — заявил Смирнов.

Видео поражения украинских танков и бронемашин опубликовало также Министерство обороны России.

До этого в Минобороны России заявили, что украинские подразделения, которые пытались атаковать Курскую область, понесли потери. Противнику наносит огневое поражение.

Минобороны сообщало, что в атаке участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.