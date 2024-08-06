В Минобороны заявили об отражении атаки украинских диверсантов в Курской области

Украинская диверсионная группа, пытавшаяся атаковать Курскую область, потерпела поражение и отступила на свою территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

О попытке противника прорваться в Курскую область стало известно утром 6 августа.

По сообщению Минобороны РФ, она оказалась безуспешной.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — говорится в сообщении ведомства.

С российской стороны удары наносились с помощью артиллерии, армейской авиации и боевых беспилотников.

6 августа Вооруженные силы Украины попытались прорвать границу в Курской области в Суджанском и Коревском районах. Начались бои с участием Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ.

Минобороны сообщало, что в атаке участвовали до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Сражения велись в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, а также Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.