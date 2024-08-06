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В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий Вашингтона

RS: вступление США в гонку вооружений с РФ повысит риск ядерной войны

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Depositphotos

Наращивание Соединенными Штатами ядерного потенциала не приведет к ослаблению напряженности в отношениях с Россией, а повысит риск начала ядерной войны. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

В публикации отмечается, что Вашингтону следует искать возможности для ослабления напряженности в отношении с Россией, а не возвращаться к гонке ядерных вооружений.

В ином случае начнется противостояние, «какого мир не знал с худших дней холодной войны», утверждает издание.

До этого аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг заявил, что наращивание Соединенными Штатами ядерных вооружений ради паритета с Россией и Китаем лишь увеличит вероятность ядерного конфликта.

Накануне генеральный секретарь ООН назвал реальной угрозу применения ядерного оружия. Он отметил, что единственным способом окончательно искоренить ее является полный отказ от ядерного оружия.

По словам Гутерриша, ядерная угроза вновь стала проявлять себя на фоне обострения международных отношений. Она является реальной и сейчас стоит перед миром, подчеркнул он.

Ранее в Вашингтоне призвали готовиться к миру без ограничений на ядерное оружие.

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