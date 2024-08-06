В Судже сняли на видео взрывы у въезда в город

Жители Суджи Курской области опубликовали видео взрывов у въезда в город, которые были вызваны обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Видео было опубликовано в Telegram-канале »«Суджа Родная»».

Уточняется, что взрыв был запечатлен у монумента «Самолет МиГ-29» — на кадрах видно возгорание некоего объекта, а затем происходит взрыв.

До этого Mash сообщал, что ночью 6 августа диверсанты начали атаку на Курскую область при помощи танков и артиллерии. После этого они пошли на штурм границы. В составе ДРГ было около 100 бойцов, утверждали журналисты.

Позже в Минобороны России сообщили, что утром 6 августа 300 военных из 22-й механизированной бригады ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия российской границы. Украинские военные действовали при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В настоящее время войска прикрытия вместе с пограничниками ФСБ отражают атаки, а также наносят огневое поражение по противнику в районе границы и на территории Сумской области Украины.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы сожгли движущиеся к Курской области бронемашины ВСУ.