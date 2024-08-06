Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Судже сняли на видео взрывы у въезда в город

Жители Суджи опубликовали видео взрывов у въезда в город

Жители Суджи Курской области опубликовали видео взрывов у въезда в город, которые были вызваны обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Видео было опубликовано в Telegram-канале »«Суджа Родная»».

Уточняется, что взрыв был запечатлен у монумента «Самолет МиГ-29» — на кадрах видно возгорание некоего объекта, а затем происходит взрыв.

До этого Mash сообщал, что ночью 6 августа диверсанты начали атаку на Курскую область при помощи танков и артиллерии. После этого они пошли на штурм границы. В составе ДРГ было около 100 бойцов, утверждали журналисты.

Позже в Минобороны России сообщили, что утром 6 августа 300 военных из 22-й механизированной бригады ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия российской границы. Украинские военные действовали при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В настоящее время войска прикрытия вместе с пограничниками ФСБ отражают атаки, а также наносят огневое поражение по противнику в районе границы и на территории Сумской области Украины.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы сожгли движущиеся к Курской области бронемашины ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами