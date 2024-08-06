Италия подняла в воздух истребители из-за неопознанных самолетов в Балтии

Итальянские истребители, базирующиеся в Литве, поднимались для перехвата неопознанных самолетов в воздушном пространстве стран Балтии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Италии.

В ведомстве уточнили, что речь идет об истребителях Eurofighter Typhoon. Они размещены на литовской базе Шяуляй.

«Итальянские силы <...> перехватили неопознанные самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство стран Балтии», — говорится в заявлении.

В публикации подчеркивается, что приказ о взлете поступил из Центра управления воздушными операциями НАТО в немецком городе Удеме. Его выполнила Италия, так как в начале августа она приняла на себя командование миссией Североатлантического альянса в Балтии.

8 июля Варшава совместно с союзными странами подняла в воздух военные самолеты в связи с активностью российской дальней авиации. На этом фоне Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило граждан о возможном увеличении шума в юго-восточной части республики.

22 июня в Польше произошла аналогичная ситуация. Боевые самолеты подняли в воздух в юго-восточной части страны из-за активизации Военно-воздушных сил РФ.

Ранее Швеция обвинила российский самолет в нарушении воздушного пространства страны.