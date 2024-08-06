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В Курской области увеличилось количество пострадавших

Смирнов: в Курской области число пострадавших увеличилось до 18 человек

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В Курской области число пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины увеличилось до 18 человек. Об этом в Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле. В поселке Политотдельский Глушковского района коптер атаковал легковой автомобиль. Ранены два человека. В настоящее время к ним направлена машина скорой помощи», — заявил Смирнов.

Помимо этого, ранение получил местный житель в селе Белица Беловского района — мужчина был доставлен к врачам в Обоянскую районную больницу.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что власти организуют усиление медицинских бригад и увеличат число экипажей «скорой помощи» из-за обстрелов приграничных районов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее появилась хронология атаки украинских диверсантов на Курскую область.

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