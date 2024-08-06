Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ВСУ

ТАСС: российские бойцы ударили по пункту дислокации ВСУ и наемников в Харькове

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Харьков, ПВД (пункт временной дислокации — «Газета.Ru») ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наемники», — сказал источник агентства.

Он добавил, что по объекту был нанесен ракетный удар.

Рано утром 6 августа министерство обороны РФ заявило, что экипаж вертолета Ка-52 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Север». По данным ведомства, при выполнении боевой задачи военнослужащие использовали авиационные ракеты С-8 и управляемые снаряды «Вихрь».

За день до этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об атаке на пункт дислокации украинских войск на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Как он сказал, в момент прилета здесь находились около 10 тыс. бойцов ВСУ. При этом основные повреждения получили расположения не мобилизованных граждан, а старослужащих.

Ранее ВС РФ ликвидировали командира одной из украинских рот морских пехотинцев.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами