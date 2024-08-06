В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ВСУ

Российские военные уничтожили пункт дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Харьков, ПВД (пункт временной дислокации — «Газета.Ru») ВСУ. Там размещались как украинские военные, так и иностранные наемники», — сказал источник агентства.

Он добавил, что по объекту был нанесен ракетный удар.

Рано утром 6 августа министерство обороны РФ заявило, что экипаж вертолета Ка-52 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Север». По данным ведомства, при выполнении боевой задачи военнослужащие использовали авиационные ракеты С-8 и управляемые снаряды «Вихрь».

За день до этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об атаке на пункт дислокации украинских войск на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Как он сказал, в момент прилета здесь находились около 10 тыс. бойцов ВСУ. При этом основные повреждения получили расположения не мобилизованных граждан, а старослужащих.

Ранее ВС РФ ликвидировали командира одной из украинских рот морских пехотинцев.