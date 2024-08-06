Два украинских ЗРК уничтожены в приграничье Курской области

Ракеты комплекса «Искандер» уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1», которые находились в приграничье Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ВС РФ.

«Российские ракетчики уничтожили во вторник два ЗРК «БУК-М1» в районе населенного пункта Сенное в Сумской области», — сообщает агентство.

Telegram-канал »ИЗНАНКА» также опубликовал видео поражения зенитно-ракетных комплексов — на кадрах видно, что комплексы находились на украинской территории поблизости от системы окопов. Попадание российских оперативно-тактических ракет произошло в тот момент, когда прикрывавшие рейд ВСУ комплексы сами запускали зенитные ракеты.

До этого российские военные в ответ на атаку на Курскую область нанесли удары по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе шести населенных пунктов в Сумской области.

Ранее журналисты выяснили, сколько бойцов потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.