Российский учебный корабль зашел в порт Венесуэлы

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» зашел в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно прибыло в гавань после выполнения задач в Атлантическом океане. За неделю до этого «Смольный» вместе со сторожевым кораблем «Неустрашимый» и тральщиком «Ельня» завершили визит на Кубу.

В порт островного государства российские корабли прибыли 27 июля. Во время вхождения в гавань «Смольный» начал вести приветственные залпы, на которые отвечали с крепости порта Гаваны.

До этого гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» совершили деловой заход в индийский порт Кочин в Аравийском море. Во время стоянки российские корабли пополнят запасы, а для их экипажей проведут экскурсии по городу.

27 июля «Варяг» и «Маршал Шапошников» пересекли Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив Аравийского моря.

Ранее США направили военные корабли на Ближний Восток.