ВС РФ нанесли удары по позициям украинских войск после атаки на Курскую область

Российские военные в ответ на атаку на Курскую область нанесли удары по местам скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе шести населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил РФ поразили формирования украинских войск около населенных пунктов Хотень и Беловоды. Также места дислокации ВСУ засекли у населенных пунктов Журавка, Басовка, Храповщины и Юнаковка.

«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — добавили в ведомстве.

Из публикации следует, что в результате ударов украинские войска лишились 16 единиц техники. Речь идет о шести танках, четырех бронетранспортерах, одной инженерной машине разграждения, трех боевых бронированных машинах «Козак» и двух боевых машинах пехоты.

Утром 6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что украинские войска попытались пересечь государственную границу и попасть на территорию региона. Солдат ВСУ остановили российские бойцы и представители пограничной службы ФСБ РФ.

В тот же день Курская область подверглась массированной атаке дронов и ракет. По последней информации, из-за действий ВСУ пострадали 13 мирных жителей.

Ранее журналисты выяснили, сколько бойцов потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.