Российские военные восстановили трофейный британский БТР

Российские военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа восстановили захваченный на Артемовском направлении британский бронетранспортер (БТР) FV-103 Spartan. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Черемуха».

«Это образец бронетранспортера серии CV английского производства, 103-й модели, предназначенной для транспортировки личного состава. В основном его используют для перевозки расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет. — Прим. ред.), зенитчиков, а также медики используют его для эвакуации личного состава», — сказал военный.

«Черемуха» добавил, что БТР был захвачен при помощи штурмовых подразделений. Его удалось вывезти из зоны боевых действий при взаимодействии с разведчиками, артиллеристами и операторами БПЛА.

До этого военнослужащий с позывным «Черемуха» рассказал, что Великобритания отправляет в распоряжение ВСУ устаревшую боевую технику. Например, по его словам, бронетранспортером FV-103 Spartan англичане пользовались еще с 1978 года.

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