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В Курской области сбили украинскую ракету

Смирнов: средства ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета», — говорится в заявлении.

На этом фоне Смирнов выразил благодарность бойцам Вооруженных сил РФ за защиту региона.

Днем 6 августа в Курской области объявили ракетную опасность. Особый режим действовал с 15:49 до 16:04 мск.

Незадолго до этого украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Рыльский район Курской области. Целью стал микроавтобус, который находился недалеко от села Нехаевка.

Как рассказал врио главы региона, в результате удара пострадал водитель транспортного средства. Мужчину спасти не удалось.

1 августа ВСУ при помощи дрона атаковали курский город Суджа. Тогда ранения получила одна местная жительница, при этом она самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью.

Ранее в Курской области при атаке со стороны ВСУ пострадал сотрудник автозаправки.

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