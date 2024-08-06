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ВСУ и ВС РФ начали бои за Торецк

Советник главы ДНР Кимаковский: бои начались в Торецке, город зажимается в клещи

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Oleg Petrasiuk/AP

В Торецке начались боевые действия, город зажимается «в клещи» с двух сторон. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Он уточнил, что украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города. По словам Кимаковского, сейчас Торецк штурмуется российскими подразделениями «не в лоб, а справа и слева — то есть зажимается в клещи».

Советник главы ДНР также добавил, что Вооруженные силы Украины сейчас удерживает укрепленный район в районе шахты «Северная».

30 июля лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что российская армия вошла в Торец и ведет бои в пределах города. По его словам, ситуация на Торецком направлении напряженная, бои перешли непосредственно в пределы самого города.

Позднее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка. По ее словам, фортификации внутри города совсем нет, вокруг него — лишь отдельные несистемные фортификации.

Ранее New York Times сообщал, что ВСУ не удержались у Торецка из-за незнания местности и медленных приказов.

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