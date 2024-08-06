Российские системы ПВО за сутки сбил более 50 БПЛА и шесть снарядов HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат и шесть реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине было уничтожено 29 235 беспилотных летательных аппаратов и 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня.

До этого Минобороны России рассказало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли удары по штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). ВСУ в ходе боев потеряли до 520 военнослужащих.

В этой же сводке оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также уничтожили танк и девять автомобилей ВСУ. Боевые столкновения с противником были в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка в ДНР, Мирное в Запорожской области.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.