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Герасимов посетил войска группировки «Центр»

Герасимов заслушал доклады командиров во время посещения группировки «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов посетил позиции войск группировки «Центр» в зоне военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, которые действуют на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности.

Он подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия, отметили в министерстве.

Герасимов также вручил госнаграды военным за выполнение боевых задач.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 6-го танкового полка со взятием населенного пункта Новоселовка Первая.

16 июля начальник ГШ ВС РФ наградил военнослужащих, которые отличились при взятии под контроль поселка Урожайное.

Ранее стало известно, почему ВСУ не смогли удержаться под Торецком.

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