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Экипаж вертолета Ка-52 поразил подразделения ВСУ

МО РФ: экипаж вертолета Ка-52 поразил подразделения ВСУ в зоне спецоперации

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Север». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми снарядами «Вихрь» по опорному пункту и живой силе ВСУ.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. Все указанные цели были поражены, полет прошел в штатном режиме.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что ракетное подразделение группировки войск уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области.

4 августа сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил РФ атаковал опорный пункт Вооруженных сил Украины. Пункт был уничтожен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь». Позднее в Минобороны России обратили внимание, что после атаки боевая машина выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром.

Ранее российские вертолеты сорвали ротацию украинских военнослужащих.

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