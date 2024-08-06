В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Другие подробности не приводятся.
По данным официального ресурса по оповещению населения, в настоящее время в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.
До этого агентство УНИАН сообщало, что в течение вечера в Киеве трижды произошли сильные взрывы.
Вечером 5 августа взрыв был зафиксирован в Полтавской области в центральной части Украины.
В ночь на 6 августа в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.
Ранее российские войска ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.