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В Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке

Пентагон подтвердил, что при атаке на авиабазу в Ираке пострадали военные США

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BRENNAN LINSLEY/AP

Министерство обороны США подтвердило, что несколько американских военных получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар на западе страны. Об этом сообщил ТАСС.

«По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали», — отметил официальный представитель Пентагона.

По его словам, был нанесен, «предположительно, ракетный удар» по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. Военное ведомство США пообещало раскрыть подробности по мере поступления новых сведений об обстреле.

До этого портал Shafaq News написал, что авиабаза Айн-эль-Асад, которую используют войска международной коалиции, подверглась ракетному удару.

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Ираке назвали условие для предотвращения войны на Ближнем Востоке.

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