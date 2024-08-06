В Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке

Министерство обороны США подтвердило, что несколько американских военных получили ранения в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар на западе страны. Об этом сообщил ТАСС.

«По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали», — отметил официальный представитель Пентагона.

По его словам, был нанесен, «предположительно, ракетный удар» по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. Военное ведомство США пообещало раскрыть подробности по мере поступления новых сведений об обстреле.

До этого портал Shafaq News написал, что авиабаза Айн-эль-Асад, которую используют войска международной коалиции, подверглась ракетному удару.

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские базы в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Ираке назвали условие для предотвращения войны на Ближнем Востоке.