Учения ОДКБ «Взаимодействие-2024» в Киргизии пройдут без участия Армении

Армения отказалась принимать участие в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в начале осени. Об этом сообщили на сайте организации.

«Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует», — отметили в сообщении.

В организации уточнили, что учения пройдут в Киргизии с 3 по 15 сентября. На них планируется отработать задачи, связанные с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий. Среди них: организация противовоздушного прикрытия при применении противником дронов, развертывание средств ПВО и РЭБ.

До этого стало известно, что Армения не числится в списке стран — участниц учений ОДКБ «Кобальт-2024», которые проведут в Новосибирске с 14 по 16 августа.

Ранее политолог назвал игрой в кошки-мышки выход Армении из ОДКБ.