Силы ПВО сбили над Белгородской областью украинский дрон

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью украинский дрон. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа попытался нанести удар по объектам, расположенным на российской территории. Около 22:20 мск террористическую атаку пресекли силы ПВО, сбив беспилотник над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей пострадали во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ.

Накануне Гладков рассказал, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство на село Борки.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадал мужчина.