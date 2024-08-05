Власти ФРГ для того, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса, включат ремонт дорог в статью «оборонные расходы». Об этом, ссылаясь на анализ Немецкого экономического института, сообщает газета Handelsblatt.

Ради соответствия критериям НАТО об уровне расходов на оборону в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) Берлин уже включил в военные расходы на оборону солдатские пенсии. Правительственное планирование является весьма рискованным, поэтому рассматривается возможность включить в дальнейшем в квоту Североатлантического альянса еще больший объем расходов, не связанных напрямую с обороной. В частности, речь идет об инвестициях в ремонт дорог. По мнению властей, дороги предназначены в том числе и для военных целей, поэтому расходы на них должны проходить как оборонные.

До этого премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал заключить пакт об оборонительном союзе с Россией.

Ранее в МИД Германии призвали не допустить появления ВС РФ у границ европейских стран.