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Германия для соблюдения требований НАТО включит ремонт дорог в военные расходы

Handelsblatt: ФРГ ради требований НАТО отнесет ремонт дорог к военным расходам

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Власти ФРГ для того, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса, включат ремонт дорог в статью «оборонные расходы». Об этом, ссылаясь на анализ Немецкого экономического института, сообщает газета Handelsblatt.

Ради соответствия критериям НАТО об уровне расходов на оборону в 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) Берлин уже включил в военные расходы на оборону солдатские пенсии. Правительственное планирование является весьма рискованным, поэтому рассматривается возможность включить в дальнейшем в квоту Североатлантического альянса еще больший объем расходов, не связанных напрямую с обороной. В частности, речь идет об инвестициях в ремонт дорог. По мнению властей, дороги предназначены в том числе и для военных целей, поэтому расходы на них должны проходить как оборонные.

До этого премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал заключить пакт об оборонительном союзе с Россией.

Ранее в МИД Германии призвали не допустить появления ВС РФ у границ европейских стран.

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