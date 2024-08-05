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Путин присвоил почетное наименование двум формированиям ВС РФ

Путин присвоил двум формированиям ВС России наименование «гвардейский»

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Почетное наименование «гвардейская» присвоили восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин, документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю: присвоить восьмой общевойсковой армии почетное наименование «гвардейская»», — сказано в одном из документов.

В нем отмечается, что этой армии присвоили данное наименование за массовый героизм, стойкость и мужество ее личного состава. Другим указом глава государства присвоил почетное наименование «гвардейская» 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

14 июня Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) СВО находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих.

До этого президент РФ на встрече со студентами — участниками специальной военной операции заявил, что бойцы СВО должны стать основой «государства российского».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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