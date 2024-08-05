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Стало известно, чем владеет арестованный генерал Шестеров

Задержанный генерал Шестеров задекларировал в 2018 году 3 млн рублей дохода

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Министерство обороны РФ

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, арестованный по делу о мошенничестве в парке «Патриот», в 2018 году задекларировал доход в размере 3 млн рублей и в этом же году приобрел мотоцикл Harley Davidson. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в его последней открытой налоговой декларации.

Согласно документу, доход генерала составлял 3,028 млн рублей. В его собственности находилась квартира площадью 35,3 кв. м, а также автомобиль Skoda Yeti и мотоцикл Harley-Davidson XG750.

В июне 2016 года Шестеров стал председателем наблюдательного совета конгрессно-выставочного центра «Патриот».

До этого ТАСС сообщало, что военные следователи проверяют всю деятельность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

Ранее следствие оценило материальный ущерб в деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

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