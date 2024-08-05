Планы наступательных операций армии Израиля готовы

Офицер Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявил, что планы будущих наступательных действий израильской армии готовы. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Планы наших будущих наступательных операций готовы, все подразделения находятся в состоянии готовности», — заявил он.

По его словам, израильские военнослужащие «полны решимости» поменять ситуацию на севере страны и вернуть жителей домой.

До этого из документа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с «обновленным сценарием» войны стало известно, что в Израиле примерно 40% рабочей силы могут оказаться неспособными работать в случае полномасштабной войны с ливанским движением «Хезболла». Документ был отправлен мэрам городов на севере Израиля, в нем говорится о потенциальных отключениях электричества, перебоях с водоснабжением и связью. Также не исключены перебои в работе радио и интернета.

Ранее самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей.