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Планы наступательных операций армии Израиля готовы

Офицер Гордин: планы будущих наступательных операций армии Израиля готовы

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Amir Cohen/Reuters

Офицер Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявил, что планы будущих наступательных действий израильской армии готовы. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«Планы наших будущих наступательных операций готовы, все подразделения находятся в состоянии готовности», — заявил он.

По его словам, израильские военнослужащие «полны решимости» поменять ситуацию на севере страны и вернуть жителей домой.

До этого из документа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с «обновленным сценарием» войны стало известно, что в Израиле примерно 40% рабочей силы могут оказаться неспособными работать в случае полномасштабной войны с ливанским движением «Хезболла». Документ был отправлен мэрам городов на севере Израиля, в нем говорится о потенциальных отключениях электричества, перебоях с водоснабжением и связью. Также не исключены перебои в работе радио и интернета.

Ранее самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей.

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