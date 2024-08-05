Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Южном Донбассе может полностью рухнуть. Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил британский эксперт Александр Меркурис.

«Мне кажется, что дни <…> украинской обороны в Южном Донбассе сочтены и что кризис, развивающийся в этом районе, возможно, в некотором роде самый серьезный, с которым сталкивалась Украина», — заявил эксперт.

По его словам, ВС РФ продвигаются ближе к следующей дороге снабжения на запад. В результате на этом направлении развивается крупный оперативный кризис для ВСУ, пояснил британец.

Накануне Меркурис заявил, что ВСУ испытывают трудности и нехватку средств для ведения боевых действий. По его словам, российские военные прорвали линию укреплений, которая была создана еще в 2014 году. Меркурис подчеркнул, что российская сторона не утратила наступательного потенциала, а только продолжила продвижение.

До этого британский эксперт заявил о разочаровании Украины из-за нежелания западных союзников разрешить ей применять ракеты большей дальности для ударов вглубь России.

Ранее Британия не позволила Украине использовать свои ракеты для ударов по РФ.