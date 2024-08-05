Следствие проверит деятельность директора парка «Патриот» за последние годы

Военные следователи проверяют всю деятельность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

5 августа сообщалось, что Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ахмедова арестовали до 21 сентября. Мера пресечения Шестерову еще не избрана. На их активы наложен обеспечительный арест. Потерпевшей стороной по делу признано Минобороны РФ.

По информации ТАСС, в конце июля в парке проходили следственные действия, в том числе с Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках.

Ранее следствие оценило материальный ущерб в деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.