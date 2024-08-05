Белорусские военные примут участие в учениях с боевыми стрельбами в России

Военнослужащие одной из частей войск противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии примут участие в учениях с боевыми стрельбами, которые будут проходить на территории Российской Федерации. Об этом проинформировало министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

Как заявил заместитель командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками ПВО Белоруссии полковник Михаил Матросов, в течение августа проводится «плановое оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой» на территории РФ.

По его словам, всего в учениях будут задействованы около 4 тыс. военных и 150 единиц техники.

По словам Матросова, основные действия пройдут на полигоне «Ашулук», расположенном в Астраханской области РФ. В том числе запланировано выполнение учебно-боевых задач с участием зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также истребительной авиации, уточнил полковник.

«В настоящее время осуществляется погрузка отдельных подразделений на воинские эшелоны для убытия в Российскую Федерацию», — заявил он.

Ведомство также опубликовало фотографии, на которых военные осуществляют погрузку техники на железнодорожные эшелоны.

До этого сообщалось, что в рамках начавшегося в июле этапа учений были отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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