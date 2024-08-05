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В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Центр» за сутки

Минобороны РФ: солдаты группировки «Центр» за сутки отразили восемь атак ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, атаки организовали члены штурмовой бригады «Лють» и 68-й егерской бригады украинских войск. Также позиции Вооруженных сил РФ попытались занять штурмовые группы 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных бригад ВСУ. Однако им не удалось реализовать задуманное.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике восьми бригад украинских войск. Места их дислокации заметили в районе населенных пунктов Орловка, Городовка, Николаевка и Торецк в Донецкой народной республике (ДНР).

«Потери противника составили до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля», — говорится в заявлении.

Более того, российские бойцы вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку «Пион» и одну гаубицу «МСТА-Б».

Ранее солдаты группировки «Центр» взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в ДНР.

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